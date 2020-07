Calciomercato Juventus, scambio top in Premier | Chiusura vicina!

Fabio Paratici è pronto a chiudere l’ennesimo super scambio per il calciomercato estivo della Juventus: affare in chiusura

Se il presente vede il nono scudetto di fila sempre più vicino, il futuro della Juventus potrebbe portare novità importanti. Ancora una volta, è il centrocampo il reparto che vedrà numerose novità. Salutato Pjanic, la dirigenza juventina è al lavoro per il super colpo che accontenti mister Sarri nel calciomercato estivo: l’affare è sempre più vicino a chiudersi positivamente.

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: scambio ad un passo

Pareva una pista destinata a raffreddarsi definitivamente ed invece, stando a quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, non sarà così. La Juventus è ad un soffio da Jorginho, centrocampista del Chelsea e pupillo di Sarri. Il restyling del centrocampo bianconero, dopo l’addio di Pjanic e l’approdo di Arthur, passa dal regista della nazionale italiana. L’affare che porterà l’ex Napoli a Torino vede l’inserimento nella trattativa di un big bianconero: Aaron Ramsey.

Il gallese, arrivato a zero la scorsa estate, viene valutato ben 35 milioni di euro. Paratici dovrà quindi sborsare un conguaglio di circa 15 milioni per pareggiare la valutazione che il club di Abramovich fa di Jorginho. Il pupillo di Sarri, nonostante la lunga scadenza fissata al giugno 2023 con i ‘Blues’, può davvero tornare in Serie A.

Sacrificio Ramsey, Jorginho è più vicino alla ‘Vecchia Signora‘: futuro a strisce bianconere dopo l’esperienza con il Chelsea.

