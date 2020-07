Calciomercato Juventus, colpo Zaniolo | La Roma può cederlo!

La Juventus è concentrata sul finale di stagione ma valuta anche possibili colpi di calciomercato. Occasione Zaniolo!

La Juventus sta vivendo un’annata particolare a causa del cambio radicale avvenuto la scorsa estate. I bianconeri sono passati da una mentalità difensiva a una tutta nuova che prevede molti più scambi di prima e un gioco all’attacco in qualsiasi momento, anche se fin qui non sempre si sono viste prestazioni condite da questi aspetti.

In ogni caso, dopo aver perso la la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, per Maurizio Sarri c’è ancora tempo per raddrizzare la stagione o addirittura renderla storica. Prima ci sarà da portare a termine il campionato e poi bisognerà concentrarsi sulla Champions League, che ripartirà ad agosto con la sfida di ritorno degli ottavi contro il Lione.

Calciomercato Juventus, Roma costretta a vendere: occhi su Zaniolo

Mentre la squadra è concentrata su questo finale di campionato, la società sfrutta queste settimane per programmare al meglio il futuro e studiare nuovi colpi per la prossima annata. Un nome seguito da tempo da Fabio Paratici è il gioiello della Roma Nicolò Zaniolo, per il quale potrebbero esserci delle novità.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i giallorossi non starebbero vivendo un bel momento al livello economico e per questo potrebbero essere costretti a cedere i propri calciatori più talentuosi in caso di offerte importanti. Zaniolo è appena tornato da un infortunio e il suo prezzo si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro.

Per la Juventus non sembrerebbe una priorità, ma nelle prossime settimane si capirà di più sulle intenzioni dei bianconeri.

