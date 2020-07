Calciomercato Inter, apertura all’addio | Idea scambio col Bayern

Big dell’Inter non più così intoccabili. Compreso Skriniar, attraverso il quale i nerazzurri potrebbero mettere le mani su un centrocampista di spessore internazionale

Non solo Conte, sul banco degli imputati per la crisi dell’Inter ci sono anche i cosiddetti big della squadra. Da Brozovic fino a Skriniar, disastroso giovedì sera al ‘Bentegodi’ contro il Verona e autore di una stagione ben al di sotto delle aspettative al di là delle evidente difficoltà riscontrate nella difesa a tre. Stando alle indiscrezioni di calciomercato, ora nemmeno lo slovacco può essere certo di restare a Milano pure nella prossima stagione. Tradotto: può partire di fronte a un’offerta importante, mentre fino a qualche mese fa si parlava di sì solo dinanzi a una clamorosa…

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, firma in arrivo | Lunedì l’ufficialità!

Calciomercato Inter, Skriniar può finire al Bayern: tentativo di scambio alla pari

Nonostante l’annata a bassi livelli, Skriniar resta apprezzato e ambito da mezza Europa. Da quella che conta e che ha i soldi, dunque parliamo di veri e propri top club come Barcellona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea, i due Manchester e il Bayern Monaco. Attenzione al City di Pep Guardiola, suo vecchio estimatore e ai tedeschi freschi vincitori di Bundesliga e Coppa di Germania. Loro avrebbero bisogno di un rinforzo di spessore per la difesa, specie se non dovessero riuscire a blindare Alaba (Rummenigge farà di tutto per riuscirci), il quale interessa anche a Suning. I rapporti con l’Inter, con la quale discutono ancora di Perisic, sono ottimi e questo rende possibile l’operazione. Sui 55 milioni di euro l’eventuale proposta dei bavaresi, ma nella trattativa Marotta potrebbe pure provare a inserire Leon Goretzka, mezz’ala già cercata quando era allo Schalke 04 e nel corso della stagione riuscito a imporsi definitivamente nell’undici titolare a scapito di Alcantara.

Di 8 gol e 10 assist il bottino del classe ’95 di Bochum, coetaneo tra l’altro di Skriniar e profilo che farebbe sicuramente compiere un salto di qualità al centrocampo di Conte o chi per lui (piace molto pure ad Allegri…). L’Ad interista potrebbe offrire al Bayern uno scambio alla pari.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, crolla il prezzo di Lautaro | La mossa del Barcellona

Sorteggio Europa League, Inter e Roma | Ecco il tabellone!