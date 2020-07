Calciomercato, Barcellona contro Real | Clasico per il bomber di Serie A

Il Barcellona sembrerebbe pronto a sfidare il Real Madrid per il bomber della prossima stagione: sfida tra big della Liga per il gioiello della Serie A

Il Barcellona continua ad essere alla ricerca dell’erede di Luis Suarez per il futuro della zona offensiva. Con l’affare Lautaro Martinez che diventa sempre più difficile, viste le alte richieste dell’Inter, i blaugrana puntano ad un altro attaccante sempre dalla Serie A. Sfida con il Real Madrid per il bomber.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter e Juventus, colpo Tonali | Agente allo scoperto!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, Braida torna con un ‘regalo’ | Colpaccio dalla Liga

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Allegri se salta Conte | I dettagli del contratto

Calciomercato, non solo Lautaro: il Barcellona sfida il Real Madrid per Immobile

Lautaro Martinez diventa un obiettivo sempre più difficile per l’attacco della prossima stagione del Barcellona. Le richieste dell’Inter continuano ad essere troppo alte, così i blaugrana iniziano a guardarsi intorno, ma sempre in Serie A. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, la società catalana avrebbe scelto Ciro Immobile come obiettivo per l’attacco.

L’attaccante della Lazio che quest’anno ha realizzato 32 gol e 7 assist in 37 partite, sarebbe anche nel mirino degli storici rivali del Real Madrid. Secondo il sito spagnolo il valore del bomber italiano sarebbe intorno ai 40 milioni di euro. Si apre così il clasico in chiave mercato.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, addio Thomas Partey | Il sostituto arriva dalla Serie A