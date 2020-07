orteggio Europa League, Inter e Roma | Ecco il tabellone!

Alle 13 si è svolto il sorteggio di Europa League per stabilire il tabellone fino alla finale di Colonia: ecco tutti gli accoppiamenti della competizione

Dopo i sorteggi di Champions League in cui le italiane non sono state molto fortunate, ora è la volta di quelli per l’Europa League. Inter e Roma scoprono il proprio destino fino ad eventuale finale. Prima bisognerà superare le due spagnole, Getafe e Siviglia, agli ottavi di finale però. Le due italiane si incontreranno solo in un’eventuale finale. Ma la Roma pesca il Manchester United in una eventuale semifinale. Questi i risultati delle gare dell’andata degli ottavi di finale:

Copenhagen-Istanbul Basaksehir (andata 0-1)

Wolverhampton-Olympiacos (andata 1-1)

Bayer Leverkusen-Rangers (andata 3-1)

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (andata 2-1)

Basilea-Eintracht Francoforte (andata 3-0)

Manchester United-LASK Linz (andata 5-0)

Inter-Getafe (gara unica)

Siviglia-Roma (gara unica)

Europa League, sorteggiato il tabellone fino alla finale: ecco tutti gli accoppiamenti

Con gli ottavi di finale ancora da terminare, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti di Europa League fino alla finale. La competizione si svolgerà tutta in Germania, fino ad arrivare alla finale del 21 agosto in programma a Colonia. A scoprire il proprio destino ci sono anche Inter e Roma, che prima dovranno superare Getafe e Siviglia. Le due italiane potranno incontrarsi solo in caso di finale, ma i giallorossi in semifinale potrebbero trovare il Manchester United. Ecco tutti gli accoppiamenti:

Quarti di finale:

Wolfsburg o Shaktar vs Eintrach Francoforte o Basilea

Lask o Manchester United vs Basksheir o Copenaghen

Getafe o Inter vs Rangers o Bayer Leverkusen

Siviglia o Roma vs Olympiacos o Wolverhampton

Semifinali:

Vincente quarto di finale 4 vs Vincente quarto di finale 2

Vincente quarto di finale 3 vs Vincente quarto di finale 1

