Milan, che attacco a Ibrahimovic | ”Meno male che te ne sei andato!”

O lo odi, o lo ami: chiunque abbia trascorso un po’ della propria carriera in squadra o contro Zlatan Ibrahimovic, sa bene che con lo svedese non esistono vie di mezzo. Un modo di essere dilagante e dominante, quello del numero 21 rossonero, che è venuto fuori ancora una volta dopo la vittoria di ieri contro la Juventus: “Fossi venuto a settembre, avremmo vinto lo Scudetto”, e tante altri frasi che soltanto uno come Zlatan pronuncerebbe con quel savoir-faire davanti le telecamere. Parole che, però, hanno disturbato un ex avversario dello svedese, che sui social lo ha attaccato duramente.

“Meno male che te ne sei andato dalla MLS”: tweet al vetriolo di Felipe Martins, ex conoscenza del calcio italiano (ebbe un’esperienza col Padova a soli 17 anni) e attuale calciatore del DC United, che ha ritwittato in maniera piccata le parole di Zlatan Ibrahimovic, pronunciate nell’immediato post-gara di Milan-Juventus.

Happy you not here in MLS anymore @Ibra_official https://t.co/nTqy3O2TKX — Felipe Martins (@FeliMartins8) July 7, 2020

Un attacco che giunge da oltreoceano, frontale e diretto, quello che Felipe Martins ha condotto nei confronti dello svedese. Il mondo dei social attende con ansia, ora, la replica di Ibrahimovic.

