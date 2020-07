Inter, Conte lancia l’allarme: “Difficile fare turnover in questo momento”

Inter, le parole alla TV ufficiale di Antonio Conte alla vigilia del match contro l’Hellas Verona: “Difficile fare turnover in questo momento”

Intervistato dalla televisione ufficiale del club, Antonio Conte torna a parlare nella vigilia della sfida di domani sera, contro l’Hellas Verona. Una sfida dove la sua Inter si gioca un possibile riavvicinamento a Lazio e Juventus, e dunque punti importanti per la classifica dei nerazzurri. Soprattutto, tre giorni dopo la sconfitta interna contro il Bologna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomber dalla Premier | Ecco la contropartita!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio con la Roma | Spalletti ‘alleato’

Inter, le parole di Conte: “Turnover difficile in questo momento, massima attenzione con il Verona

“La delusione contro il Bologna la metteremo alle spalle giocando subito contro il Verona – ha spiegato il tecnico dell’Inter – E per noi sarà un impegno importante, per niente semplice per noi. La formazione di Juric è tra le rivelazioni di quest’anno. Ivan è un allenatore preparato, che a disposizione ha tanti ragazzi interessanti. Dobbiamo farci trovare pronti e rispondere colpo su colpo. All’andata soffrimmo non poco e ora vogliamo ancora fare un risultato positivo. So che le statistiche ci vedono primeggiare per punti ottenuti in trasferta e per possesso palla, ma questi numeri devono coincidere anche con un risultato positivo. In difesa, ritroveremo Skriniar, ma è difficile fare turnover con qualche assenza di troppo. Giocare a queste temperature e con impegni così ravvicinati tra loro sta mettendo in difficoltà tutte le squadre, soprattutto dal punto di vista degli infortuni. Da parte mia, però, c’è totale fiducia verso qualunque elemento di questa rosa, so bene che chi avrà spazio in questi giorni, lo ripagherà bene”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Dalla Spagna | In arrivo un top player da Madrid!

Calciomercato Inter, Juventus anticipata | Marotta è pronto a chiudere!