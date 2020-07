Calciomercato Juventus, bomber dalla Premier | Ecco la contropartita!

La Juventus si prepara a un mercato infuocato e va a caccia del nuovo bomber. Si lavora per l’offerta, scelta la contropartita!

È stata una stagione particolare fin qui per la Juventus, che ha perso già due trofei a causa dei passi falsi in Supercoppa Italiana e in Coppa Italia ma ha ancora a disposizione più di un mese per salvare la stagione o addirittura renderla storica con le due competizioni rimaste.

In Serie A sembrerebbe essere stata intrapresa la strada giusta, nelle ultime gare sono arrivate prestazioni importanti e ora il vantaggio dalla Lazio è di ben 7 punti. In Champions League, invece, si ripartirà a inizio agosto e si cercherà di ribaltare la sconfitta rimediata a Lione per 1-0 nella gara di andata degli ottavi di finale.

Calciomercato Juventus, assalto Lacazette: Rugani come contropartita

Mentre la squadra è concentrata sul finale di stagione, la società continua a lavorare sul mercato per rendere la rosa ancor più competitiva. C’è la caccia a un nuovo attaccante visto che al momento l’unico a disposizione è Gonzalo Higuain, che potrebbe comunque dire addio a fine stagione.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, i bianconeri starebbero pensando ad Alexandre Lacazette, in uscita dall’Arsenal. Il francese ha un valore attuale di circa 40 milioni di euro e, per alleggerire la cifra, la Juventus potrebbe mettere sul piatto anche Daniele Rugani.

Sul classe 1991, però, ci sarebbero anche Inter e Atletico Madrid. In questa stagione Lacazette ha realizzato 10 reti in 32 gare giocate.

