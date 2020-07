Calciomercato Milan, Maldini allo scoperto | Le sue parole

Il dt del milan Paolo Maldini ha parlato a DAZN poco prima del fischio d’inizio di Milan-Juventus: ecco le sue parole

Un momento positivo quello vissuto dal Milan che sta affrontando in questi minuti la Juventus. La squadra di Pioli, reduce dallo 0-3 rifilato alla Lazio all’Olimpico, proverà a frenare la corsa scudetto della compagine bianconera. Dal campo al calciomercato, tiene banco il futuro di Paolo Maldini. La leggenda rossonera, attualmente direttore tecnico del ‘Diavolo’, si è espresso sui possibili scenari estivi.

Calciomercato Milan, Maldini: “Parlo spesso con Gazidis”

L’ex capitano del Milan Paolo Maldini ha così esordito ai microfoni di ‘DAZN‘. Si comincia dal futuro: “Parlo spesso con Gazidis, aspettiamo il finale di stagione. Non ci sono situazioni definitive“. Maldini ha poi aggiunto: “Il mio legame con il Milan non è in discussione. Se ci sarò ancora spazio per me? Non lo so. Vogliamo chiudere al meglio la stagione, mancano ancora delle partite”.

Il direttore tecnico, che potrebbe salutare col conseguente arrivo di Rangnick, ha poi detto: “Volontà di resta? Domanda complessa, per uno che ha avuto il papà capitano del Milan e che ha il figlio che gioca qui…”

Tutto pare quindi rimandato al termine della stagione. Paolo Maldini ed il Milan, il futuro è ancora tutto da decifrare.

