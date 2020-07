Calciomercato Inter, Juventus anticipata | Marotta è pronto a chiudere!

L’Inter, dopo Hakimi, è pronto a chiudere per il secondo acquisto: la sfida di mercato con la Juventus sarebbe stata vinta da Marotta.

È un Inter a due facce quella delle ultime settimane: mentre sul campo i nerazzurri stanno avendo delle difficoltà, sul mercato si stanno muovendo con grande sicurezza. Marotta ha già messo a segno il colpo Hakimi, ma entro la fine della settimana potrebbe piazzare il secondo acquisto. In Inghilterra è in atto un derby di mercato con la Juventus e l’ad nerazzurro sarebbe riuscito ad effettuare il sorpasso decisivo: Paratici beffato.

Calciomercato Inter, Emerson si avvicina | Affare in chiusura!

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, l’Inter sarebbe ad un passo dall’accordo con il Chelsea per Emerson Palmieri. L’esterno sinistro, ambito anche dalla Juventus, è il profilo indicato da Antonio Conte per avere un’alternativa ad Ashley Young. Nelle ultime ore Marotta avrebbe dato un’accelerata alle trattative con i ‘Blues’: l’Inter si sarebbe spinta fino a 20 milioni di parte fissa più cinque milioni di bonus. La richiesta del Chelsea di 30 milioni sarebbe quasi raggiunta in questo modo e potrebbe esserci, quindi, un rapido accordo. Un indizio riguardo allo stato avanzato della trattativa, intanto, arriva da Lampard: il tecnico dei ‘Blues’ non ha convocato Emerson per il match di questa sera.

Il derby di mercato fra Paratici e Marotta potrebbe vedere uscire come vincitore quest’ultimo. Anche Maurizio Sarri, infatti, aveva chiesto al CFO bianconero l’esterno italo-brasiliano. Il tecnico della Juventus lo ha allenato nella scorsa stagione, sempre al Chelsea, e sarebbe rimasto piacevolmente colpito da Emerson Palmieri. La Juventus, però, rischia di essere beffata dall’Inter. Marotta, inoltre, avrebbe già trovato l’accordo col giocatore: Emerson in nerazzurro firmerebbe un quinquennale a 4 milioni annui.

