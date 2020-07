Calciomercato, opportunità Mandzukic a zero | Ecco Serie A e Premier

Mario Mandzukic si è svincolato dall’Al Duhail, club del Qatar cui si era unito a gennaio. Due le principali piste in Europa: una in Serie A

E’ durata soltanto pochi mesi l’avventura di Mario Mandzukic con i qatarioti dell’Al Duhail. Il trentaquattrenne croato si è infatti svincolato dal club che aveva sposato in inverno dopo l’addio alla Juventus. Ora è una preziosa opportunità di mercato per numerose squadre europee. Secondo il Sun il suo futuro potrebbe essere ora al Manchester United, club che aveva manifestato interesse nei suoi confronti già durante la sessione invernale di calciomercato. Ora che la sua avventura in Medio Oriente è finita la Premier e i ‘Red Devils’ potrebbero essere pronti ad accoglierlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, patto col Milan | Addio già deciso

Mandzukic svincolato, confermato collegamento col Milan

Confermato anche il collegamento di Mandzukic al Milan, anticipato da Calciomercatonews.com. L’esperto attaccante ex Juve, Atletico Madrid e Bayern Monaco rappresenterebbe per i rossoneri il sostituto di Ibrahimovic, che ha un contratto in scadenza al termine della stagione e che non pare sia intenzionato a rinnovare.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, accordo raggiunto | Attaccante più vicino

Calciomercato Juventus, sfuma il baby fenomeno | Il rinnovo è ufficiale!