Calciomercato Juventus, accordo raggiunto | Attaccante più vicino

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato e si avvicina sempre di più all’attaccante. Trovato l’accordo!

La Juventus vuole raddrizzare la stagione e si augura di vivere ancora un mese e mezzo intenso tra Serie A e soprattutto Champions League. In campionato la posizione è tranquilla visto che ci sono al momento ben sette punti di distacco dalla Lazio mentre nella competizione europea bisogna provare a ribaltare la sconfitta rimediata all’andata degli ottavi contro il Lione.

Nel frattempo, mentre la squadra è concentrata sul campo, la società lavora per il futuro e studia nuovi possibili colpi di mercato per rinforzare la rosa attuale. Quasi certamente ci sarà l’acquisto di almeno una prima punta, visto che al momento è presente in rosa il solo Gonzalo Higuain che, peraltro, potrebbe dire addio a fine stagione.

Calciomercato Juventus, accordo con Milik: ora si cerca di convincere il Napoli

Un obiettivo ormai noto a tutti per la fascia è sicuramente Arkadiusz Milik che potrebbe essersi avvicinato nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, la Juventus avrebbe trovato l’accordo con il calciatore per un ingaggio da circa 4.5 milioni all’anno fino al 2025. Ci sono ancora dei dettagli ma il polacco si sente ormai vicino a Maurizio Sarri.

Manca però l’accordo con il Napoli e si lavorerà nei prossimi giorni per raggiungerlo. I partenopei non vorrebbero cederlo per meno di 45 milioni e sognano l’asta tra più squadre visto l’interesse di Atletico Madrid e Tottenham. È inevitabile che ci dovrebbe essere un sacrificio da entrambe le parti.

Milik in questa stagione ha siglato già 13 reti in 28 gare disputate ma è stato fermato più volte da diversi infortuni.

