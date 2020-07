Calciomercato, Dalla Spagna | Giovinco è vicino al ritorno in Serie A!

A sei anni dal suo addio alla Juventus, Giovinco potrebbe fare ritorno nel campionato italiano: il fantasista sarebbe vicino ad un club di Serie A.

La ‘Formica Atomica’ è stato uno dei calciatori più importanti espressi dal settore giovanile della Juventus. Un fantasista puro, Giovinco ha faticato ad imporsi fra i titolari in bianconero ed è arrivato prima il prestito biennale a Parma e poi la cessione oltreoceano. A Toronto, l’azzurro è riuscito a trovare una sua dimensione: realizzando 83 reti in 141 presenze e lasciando un ricordo importante nei tifosi canadesi. Al momento, Giovinco è sotto contratto con l’Al-Hilal fino al dicembre del 2021: dalla Spagna, però, rivelano che starebbe pensando al ritorno in Serie A.

Calciomercato Serie A, Giovinco verso il ritorno | Lo rivuole il Parma!

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes’, il Parma starebbe pensando a Sebastian Giovinco per la prossima stagione. Per il fantasista si tratterebbe di un ritorno, avendo vestito la maglia crociata per due stagioni. Sempre per il portare spagnolo, la ‘Formica Atomica’ potrebbe concludere il contratto in essere con l’Al-Hilal -in scadenza nel dicembre del 2021- e raggiungere gli emiliani già in estate. La volontà di Giovinco, a 33 anni suonati, sarebbe quella di tornare nel campionato italiano per fare l’ultimo giro di giostra nel calcio che conta. A Parma c’è ancora grande stima nei confronti di ‘Seba’ e sarebbe accolto in maniera positiva da compagni e tifosi.

Dalla Spagna rivelano che Sebastian Giovinco potrebbe tornare in Serie A: sull’ex fantasista della Juventus ci sarebbe di nuovo il Parma!

