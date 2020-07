Calciomercato Inter, addio Vecino | Scambio in Serie A!

L’Inter continua a monitorare senza sosta anche la situazione delle cessioni. Il centrocampista uruguaiano, Matias Vecino, è pronto a salutare: scambio in vista!

Le strade tra il centrocampista Vecino e l’Inter potrebbero dividersi al termine di questa stagione. L’uruguaiano salterà la sfida contro il Torino a causa di un problema vecchio al ginocchio come svelato da Sky Sport. Conte è anche deluso degli ultimi scampoli di gara disputati a Verona con il suo addio sempre più vicino dopo alcune polemiche a gennaio. L’ex Empoli sarebbe stato ad un passo dalla cessione già nella sessione invernale, poi il suo trasferimento è saltato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, super colpo Juventus | Cifre shock per l’erede di Messi

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, colpo Tonali | Agente allo scoperto!

Calciomercato Inter, possibile scambio Vecino-Allan

Ora lo stesso Vecino potrebbe dire addio definitivamente all’Inter con una nuova ed entusiasmante suggestione di mercato. Gattuso potrebbe anche accettare un possibile scambio con Allan, che non rientra più nei piani dell’allenatore calabrese che predilige un trio a centrocampo molto più tecnico.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, affare Osimhen | Il giocatore ha deciso!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, il Napoli perde un big | Dalla Spagna: ha chiesto la cessione!

Anche la storia d’amore tra il guerriero brasiliano e Napoli sembra essere arrivata ai titoli di coda: così potrebbe esserci uno scambio proprio in Serie A tra i due centrocampisti. Conte accoglierebbe l’ex Udinese a braccia aperte per rinforzare la zona centrale di campo con un giocatore molto bravo in fase di interdizione.

Ipotesi di mercato davvero interessante con Allan e Vecino pronti a dire addio alle rispettive compagini.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, super colpo Juventus | Cifre shock per l’erede di Messi

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, colpo Tonali | Agente allo scoperto!