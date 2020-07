Calciomercato Juventus, doppio no al rinnovo | Paratici all’assalto

Il calciomercato estivo della Juventus potrebbe vedere l’approdo di un colpo di spessore in attacco: doppio no al rinnovo di contratto

In casa Juventus continuano i lavori per la stagione 2020/21, con la società bianconera che prosegue la caccia ad un bomber di peso. Ecco che, in tal senso, potrebbero arrivare importanti novità di calciomercato, con il CFO Fabio Paratici pronto ad approfittarne. Le ultime sul possibile affare.

Calciomercato Juventus, rinnovo lontano: le ultime

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, ha rivelato un retroscena riguardante uno dei principali obiettivi di mercato della Juventus. Si tratta di Arek Milik che, secondo quanto riportato, negli ultimi mesi avrebbe rifiutato ben due offerte di rinnovo proposte dal Napoli.

Il polacco ha messo in cima alla lista delle preferenze la Juventus, dove ritroverebbe mister Sarri. Per l’ex punta dell’Ajax, però, da non sottovalutare le piste che portano a Tottenham e soprattutto Atletico Madrid. De Laurentiis per il suo bomber chiede non meno di 40-50 milioni di euro, nonostante la scadenza contrattuale molto vicina e fissata al prossimo 30 giugno 2021.

Situazione dunque in divenire, la Juventus non perde d’occhio la punta che potrebbe lasciare Napoli nelle prossime settimane. ‘La Vecchia Signora’, e Sarri, ci sperano: Arek Milk per sostituire Higuain.

