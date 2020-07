Calciomercato, per la panchina del Barcellona c’è anche De Zerbi!

Un finale da stagione da incorniciare per il Sassuolo, guidato da Roberto De Zerbi. L’allenatore bresciano sarebbe finito nel mirino del Barcellona: l’annuncio!

Una stagione davvero incredibile per il Sassuolo, che si sta avvicinando sempre di più alla zona Europa. Il lavoro di Roberto De Zerbi sta dando ora i propri frutti alla guida della compagine emiliana, che sta mettendo in difficoltà le big d’Italia. Prima la vittoria all’Olimpico contro la Lazio, poi il pareggio entusiasmante contro la Juventus: ora l’allenatore bresciano, fresco di rinnovo, sarebbe finito ancora una volta nel mirino del Barcellona come svelato dal corrispondente di ESPN, Moisés Llorens. Diversi mesi fa lo stesso De Zerbi è stato protagonista di un webinar presentato al settore giovanile blaugrana, che si è appassionato fin da subito alla sua filosofia di calcio.

Calciomercato, il Barcellona non molla De Zerbi!

Il Barcellona vuole dimenticare in fretta la stagione buttata al vento con la vittoria della Liga da parte del Real Madrid. La compagine catalana si è fatta rimontare dai “blancos”, che hanno trionfato ancora una volta in campionato. Per Messi e compagni è stata un’annata travagliata tra l’esonero di Valverde e l’arrivo di Quique Setien, che lascerà sicuramente al termine della stagione. La dirigenza blaugrana avrebbe così messo nel mirino anche l’allenatore italiano, pronto al definitivo salto di qualità dopo diverse stagioni in crescendo. Ora, però, c’è l’impegno in Champions League contro il Napoli:

