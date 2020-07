Calciomercato Inter, ‘grana’ per Marotta | Niente riscatto!

L’Inter ha diversi giocatori in prestito in giro per l’Europa, Marotta oggi ha ricevuto una pessima notizia: l’esterno non verrà riscattato.

Il mercato in entrata dell’Inter dipenderà inevitabilmente da quello in uscita: oltre alla questione Lautaro, sempre in orbita Barcellona, i nerazzurri hanno diversi giocatori in prestito. Riuscire a cedere tutti gli esuberi potrebbe permettere alla società meneghina di trattenere tutte le proprie stelle. Dopo essere riuscito a trovare l’accordo con il PSG per Icardi, Marotta avrebbe ricevuto una pessima notizia: dall’Inghilterra sono sicuri, niente riscatto per l’esterno. L’ad nerazzurro dovrà riuscire a trovare un’altra soluzione, fortunatamente le pretendenti non sembrano mancare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Sarri | Clamorosa ipotesi traghettatori

Calciomercato Inter, il Newcastle avverte Marotta | Niente riscatto per Lazaro

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, il Newcastle avrebbe deciso di non esercitare il riscatto di Valentin Lazaro: l’esterno rientrerà all’Inter. Il club inglese è nel bel mezzo di un passaggio di proprietà che potrebbe proiettarlo nel gotha della Premier League e l’austriaco non è una priorità al momento. Marotta, quindi, non potrà contare sui 20 milioni di riscatto pattuiti con il Newcastle per Lazaro e dovrà trovare anche un’altra soluzione per l’esterno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus ed Inter, nuova pretendente per Marcos Alonso

L’ad nerazzurro non sembra essere troppo preoccupato: su Valentin Lazaro ci sono ancora molte pretendenti, perciò non dovrebbe essere un’impresa riuscire a cederlo. L’obiettivo dell’Inter è quello di incassare almeno 15 milioni di euro dalla cessione dell’esterno austriaco, fondi che poi saranno immediatamente investiti sul mercato. Da parte di Antonio Conte, infatti, non ci sarebbe alcuna possibilità di trovare uno spazio in rosa per Lazaro: la cessione resta l’unico scenario possibile.

Brutte notizie per Marotta: il Newcastle non eserciterà il riscatto di 20 milioni per Lazaro, l’Inter dovrà trovare una soluzione in uscita per l’esterno austriaco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra | Conferme su svolta Pogba

Inter, Conte esulta: via libera per Kante | Scambio alla pari

Calciomercato Serie A, futuro Schurrle | Le rivelazioni dell’agente