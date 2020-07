Inter, Conte esulta: via libera per Kante | Scambio alla pari

L’Inter insegue sul mercato Kante, pupillo di Conte. I nerazzurri potrebbero proporre al Chelsea uno scambio con Skriniar

Milan Skriniar potrebbe essere uno dei sacrificati eccellenti dell’Inter questa estate. Il difensore slovacco sta giocando una stagione sotto le attese e sta faticando ad assimilare i dettami tattici della difesa a tre imposti da Conte. Se Lautaro Martinez alla fine dovesse restare a Milano, Marotta prenderebbe in seria considerazione la possibilità di una partenza dell’ex Sampdoria. Un addio che assicurerebbe una corposa plusvalenza alla società di Suning, nonostante il prezzo del classe ’95 sia adesso decisamente inferiore rispetto ai 90 milioni di euro che l’Inter chiedeva un anno fa per il suo cartellino.

Calciomercato Inter, Skriniar al Chelsea per liberare Kante

Per Skriniar non mancherebbero le offerte, con le big di Spagna e soprattutto di Premier League che potrebbero farsi sotto vista l’apertura dell’Inter a trattare un’eventuale cessione. Manchester United e City dell’estimatore Guardiola restano in agguato, con l’allenatore catalano in particolare a caccia di un centrale di livello per completare il proprio pacchetto difensivo dopo la revoca della squalifica dalle coppe europee dei ‘Citizens’. Occhio però anche alla pista Chelsea, che già in passato si era interessato allo slovacco. Skriniar può risultare così una carta preziosa per intavolare con i ‘Blues’ un possibile scambio per N’Golo Kante, oggetto dei desideri di Conte per la mediana nerazzurra. Come per il difensore, anche il francese adesso può cambiare maglia ad un prezzo più accessibile e intorno ai 60 milioni di euro. Stessa valutazione di Skriniar, con la dirigenza di Viale della Liberazione che potrebbe pensare ad uno scambio alla pari con il Chelsea per Kante.

Il campione del mondo non sarebbe più un tassello imprescindibile nello scacchiere di Lampard, che al contrario punterebbe a rinforzare il reparto arretrato con un profilo dalle qualità di Skriniar. Lo slovacco potrebbe essere così la chiave per regalare a Conte il pupillo Kante, perno del Chelsea dell’ex Ct tra il 2016 e il 2018.

