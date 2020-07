Calciomercato Inter, clamoroso Eriksen | Addio e scambio

Comincia a scricchiolare il rapporto tra l’Inter e Christian Eriksen. Il talento danese non ha fin qui lasciato la sua impronta: può diventare pedina di scambio

Non è andata, fino ad oggi, nel migliore dei modi l’avventura di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter. Il talento danese, arrivato a gennaio dal Tottenham dopo un’estenuante trattativa, ha collezionato soltanto un paio di gol e di assist tra campionato e Coppa Italia, decisamente troppo poco per quelle che erano le aspettative sul suo conto. Il suo biglietto da visita (69 gol in 305 partite con gli Spurs) faceva sperare in ben altri numeri. Antonio Conte non punta sul classe 1992 che, come più volte ipotizzato da Calciomercatonews.com e come confermato da Tg Sport Mediaset, può essere utilizzato come pedina di scambio.

Inter, Eriksen pedina di scambio per un top-player

Si delinea dunque all’orizzonte l’ipotesi di un addio nella prossima finestra di mercato per il ventottenne, dopo circa 6 mesi di percorso anonimo all’Inter. Il colpo, costato ai nerazzurri circa 20 milioni, si è rivelato un flop. O almeno così pare dal momento che lo stesso allenatore lo ha più volte escluso dall’undici iniziale negli ultimi match. La dirigenza lombarda saprebbe, in ogni caso, come sfruttare a proprio favore un eventuale addio di Eriksen, che soltanto pochi mesi fa aveva siglato un contratto fino al 2024 con il club di Steven Zhang.

Marotta potrebbe rinunciare all’ex Tottenham nell’ottica di un importante scambio. L’Inter si ritroverebbe così la carta vincente da sfruttare per portare in rosa un talento di grande prestigio a livello europeo.

