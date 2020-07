Calciomercato Inter, addio Skriniar | Che derby in Premier!

L’Inter continua a pensare anche a diverse eccellenti in vista della prossima stagione. Il futuro di Milan Skriniar è molto incerto: derby in Premier League!

L’Inter vuole colmare il gap con la Juventus e con le altre big d’Europa fin da subito. Dopo la prima stagione sotto la gestione di Antonio Conte, ora ci sarebbe bisogno di un ulteriore step in avanti con innesti di primissimo valore. E, per farlo, la società nerazzurra potrebbe pensare anche a diverse cessioni eccellenti, come quella di Milan Skriniar. Il futuro del centrale slovacco è molto incerto, soprattutto dopo la panchina collezionata a sorpresa contro il Torino.

Calciomercato Inter, derby di Manchester per Skriniar

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” per il difensore dell’Inter ci sarebbe un forte interessamento di Manchester United e City: un derby assoluto in Premier League. Con offerte importanti da 60 milioni di euro, la società nerazzurra potrebbe pensare alla cessione del giocatore: una cifra da reinvestire successivamente nella prossima sessione di mercato.

Il suo adattamento nella difesa a tre di Conte non è avvenuto nel migliore dei modi e così lo stesso allenatore dell’Inter potrebbe pensare al suo sacrificio rispetto a quello di Lautaro Martinez, sempre nel mirino del Barcellona.

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni davvero importanti.

