Calciomercato Inter, rottura Conte-Eriksen | Super scambio col Real

Eriksen potrebbe avere un ruolo marginale con la permanenza all’Inter di Conte. Occhio alla corte del Real Madrid: i nerazzurri punterebbero Casemiro

L’Inter è chiamata al riscatto questa sera contro il Torino e nel finale di stagione. Ci si aspetta una reazione anche dai singoli, con Christian Eriksen che non è riuscito al momento a dare il cambio di marcia sperato alla squadra di Antonio Conte. Il tecnico al ritorno in campo dopo la lunga pausa lo ha schierato da trequartista, nel suo ruolo più congeniale, fattore che però non è bastato per migliorare le prestazioni in campo dell’ex Tottenham. A fine stagione si tireranno le somme sulla gestione Conte, che potrebbe anche influire sul futuro del nazionale danese.

Inter, provocazione Real: Eriksen per Casemiro

Non è contemplato un addio prematuro di Eriksen nella dirigenza nerazzurra, anche se il giocatore rischia di avere un ruolo marginale nello scacchiere di Conte rispetto alle premesse iniziali se l’ex Ct dovesse proseguire l’avventura in panchina. Il fantasista classe ’92 potrebbe così puntare i piedi e chiedere garanzie a Marotta e Suning. E senza le necessarie rassicurazioni, non è da escludere che Eriksen chieda all’Inter una clamorosa cessione. Le pretendenti al danese certamente non mancherebbero, con il club nerazzurro che avrebbe la possibilità di registrare una super plusvalenza considerando i 20 milioni spesi a gennaio per portarlo a Milano. Il Real Madrid potrebbe farsi sotto, con Zidane già in passato sulle tracce di Eriksen. L’Inter chiederebbe un assegno da almeno 60 milioni di euro, anche se potrebbe provocare i ‘Blancos’ e puntare al cartellino di Casemiro.

Eriksen più conguaglio per arrivare al brasiliano, anche se lo stesso Zidane difficilmente si priverà del suo alfiere di centrocampo. Un affare di mercato perciò destinato a non vedere la luce con la permanenza a Veldebebas di ‘Zizou’, che nonostante la stima per l’ex fantasista del Tottenham si opporrebbe con forza alla cessione di Casemiro.

