Calciomercato Juventus, addio Sarri | Clamorosa ipotesi traghettatori

Maurizio Sarri continua ad essere in bilico sulla panchina della Juventus: arrivano conferme sull’addio a fine stagione del tecnico toscano

In casa Juventus la vittoria manca da tre giornate, non sfruttando a pieno i passi falsi della Lazio. Dopo il pareggio di ieri a Sassuolo, l’Atalanta si avvicina a meno sette e questa sera l’Inter potrebbe arrivare a meno sei. Il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera è sempre più in bilico quindi. Arrivano anche conferme sull’addio del tecnico toscano, con l’ipotesi traghettatori in ballo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Serie A, futuro Schurrle | Le rivelazioni dell’agente

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Guardiola ‘beffa’ la Juventus | Colpo a un passo

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Si chiude a breve

Calciomercato Juventus, Caronni sul post Sarri: “Capello o Lippi traghettatori”

La Juventus continua a rendere sotto le aspettative, sopratutto a livello di gioco. Spesso i bianconeri vincono a fatica le partite e nonostante il primo posto in campionato e la Champions League ancora da giocare, la panchina di Maurizio Sarri sarebbe molto in bilico. A confermare l’addio del tecnico bianconero è il giornalista Matteo Caronni, che ai microfoni di ‘Malpensa 24’ rivela che Sarri se ne andrà al 100%.

Secondo il giornalista la Juventus da mesi sarebbe ormai in autogestione e si starebbe cercando di salvare il salvabile. Qualora però le cose tra le fila bianconera dovessero peggiorare prima della Champions, allora Caronni rivela che l’addio di Sarri potrebbe essere immediato ed un eventuale traghettatore potrebbe essere Marcello Lippi, ex allenatore bianconero e campione del mondo alla guida dell’Italia nel 2006, oppure addirittura Fabio Capello, anche se come opzioni, secondo il giornalista, non sarebbero da Juventus al momento.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus e Inter, sfuma l’affare | Rinnovo e super clausola