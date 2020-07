Calciomercato Juventus e Inter, sfuma l’affare | Rinnovo e super clausola

Potrebbe presto sfumare il colpo importante per Juventus e Inter: dopo tante discussioni il calciatore è pronto al rinnovo a sorpresa

Potrebbe presto terminare il tormentone riguardante Thomas Partey. Il calciatore dell’Atletico Madrid è stato inseguito da tante società in questi mesi e sembrava ormai destinato a salutare la Spagna per trasferirsi in Serie A o soprattutto in Premier League, dove era stato registrato il forte interesse dell’Arsenal.

I Gunners ci hanno provato per diverse settimane anche con offerte importanti, ma alla fine il centrocampista dovrebbe restare all’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da TodoFichajes, le parti avrebbero raggiunto l’accordo per un rinnovo con aumento dello stipendio dai 2 milioni di euro attuali ai 4 milioni. Il calciatore guadagnava troppo poco per il ruolo che ha, visto che è un titolarissimo e quest’anno ha totalizzato 33 presenze condite anche da due reti.

Calciomercato Juventus e Inter, Thomas Partey pronto al rinnovo con super clausola: beffa per Paratici e Marotta

Thomas Partey aveva attirato anche le attenzioni di Juventus e Inter, che erano pronte a sfruttare l’occasione e vivere un’altra battaglia di calciomercato per provare ad assicurarsi le sue prestazioni. La sua clausola ora passerà dai 50 milioni di euro attuali a 100 milioni.

Con le notizie in arrivo dal portale iberico, dunque, potrebbero cambiare i piani delle due società italiane. Ora sia Fabio Paratici che Beppe Marotta saranno costretti ad abbandonare la pista che porta al ghanese per cercare nuovi affari per il centrocampo.

Thomas sarebbe stato un acquisto perfetto in quanto ha fisico e anche qualità, probabile che nelle prossime settimane si vada a caccia di altri giocatori simili.