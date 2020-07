Calciomercato Milan, riscatto vicino per Kjaer | La situazione

Sono bastati pochi mesi a Simon Kjaer per convincere il Milan a riscattarlo: l’accordo con il Siviglia sembra essere vicino, anche grazie a Suso.

Le buone prestazioni difensive e la maturità espressa da Kjaer hanno convinto il Milan: il riscatto del centrale danese è ormai imminente. I rapporti con il Siviglia sono ottimi e potranno confluire rapidamente in un accordo, anche perché i rossoneri possono giocarsi la carta Suso. La volontà di Gazidis, in ogni casso, sembra essere quella di riscattare il difensore.

Calciomercato Milan, Kjaer verso il riscatto | ‘Assist’ di Suso

Il Milan non ha più nessun dubbio riguardo alla tenuta di Simon Kjaer, granitico e sicuro all’interno della retroguardia rossonera. Il ‘Diavolo’ sta già trattando con il Siviglia e filtra un discreto ottimismo riguardo ad una rapida conclusione dell’accordo. A venire in aiuto dei rossoneri, poi, ci sarebbe anche Suso: il prestito dell’esterno iberico si sta rivelando positivo per il Siviglia, che sarà costretto a riscattarlo in caso di qualificazione della Champions. In concomitanza con questa operazione, il Milan acquisterà Kjaer a titolo definitivo per circa 3,5 milioni di euro. L’ex centrale di Roma e Palermo firmerà un biennale con i rossoneri e l’anno prossimo sarà a disposizione di Ralf Rangnick.

