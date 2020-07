Sassuolo-Juventus, Sarri: “Scudetto non scontato” | Poi annuncio su Bonucci e Pjanic

Juventus, Sarri in conferenza stampa presenta la sfida con il Sassuolo e fa il punto sulle condizioni di Bonucci e Pjanic: le parole del tecnico bianconero.

In vista del prossimo ed insidioso match contro il Sassuolo, Maurizio Sarri in conferenza stampa ha cercato di tenere la barra dritta e di mantenere alti i livelli di concentrazione dei suoi. Lo Scudetto non è ancora matematico e in più bisognerà fare i conti con le condizioni di Pjanic e Bonucci: queste le parole del tecnico bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri resta e prende potere | Idea scambio in Serie A

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, novità Aguero | La decisione di Guardiola!

Juventus, Sarri avvisa: “Scudetto non scontato! Su Pjanic e Bonucci vi spiego…”

“Lo Scudetto non è ancora scontato, ci resta tanto da soffrire, lottare e combattere. Certo, abbiamo dalla nostra la fortuna che è tutto nelle nostre mani. Se facciamo 11 punti nelle prossime 6 partite, allora raggiungeremo l’obiettivo. Non credo che tra i miei ci sia qualcuno così superficiale da dare il titolo già per scontato. Nello sport non bisogna darei mai nulla per fatto”. Poi il passaggio sulle condizioni di Pjanic e Bonucci: “Quella di Miralem è stata un’esclusione fatta per motivi precauzionali. Aveva un po’ di affaticamento e non volevamo farlo diventare un problema. Leonardo, invece, ha questo problema al piede che va valutato. Oggi vedremo se la situazione sarà migliorata o meno. Solo a quel punto decideremo se farlo giocare o tenerlo a riposo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, doppio no al rinnovo | Paratici all’assalto

Calciomercato Lazio, rinforzo a centrocampo | Si pensa all’ex Serie A