Calciomercato Lazio, rinforzo a centrocampo | Si pensa all’ex Serie A

La Lazio vede lo scudetto sempre più lontano e così nel frattempo inizia a pensare alla prossima stagione: si pensa ad una vecchia conoscenza della Serie A

La Lazio di Simone Inzaghi è senza dubbio la migliore sorpresa di questa stagione di Serie A. Nelle ultime giornate però sono arrivate tre sconfitte, con la Juventus ormai sempre più lontana in cima alla classifica. Così Igli Tare inizia a cercare nuovi talenti sul mercato per la prossima stagione, guardando in Liga. Occhi sull’ex del campionato italiano.

Calciomercato Lazio, occhi in Spagna: idea Vazquez dal Siviglia

L’obiettivo scudetto per la Lazio sembrerebbe essere ormai lontanissimo. Nulla è ancora matematicamente deciso, ma dopo le tre sconfitte contro Milan, Lecce e Sassuolo, i biancocelesti sono scivolati a meno otto dal primo posto dei bianconeri. Così, essendo ormai quasi sicuri della qualificazione in Champions League, la società laziale pensa anche al mercato per la prossima stagione, cercando di ridurre il gap con la squadra juventina. Secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, Igli Tare sembrerebbe aver messo gli occhi sul centrocampista del Siviglia, Franco Vazquez.

L’argentino ex Palermo avrebbe il contratto con la squadra spagnola in scadenza nel 2021 ed il rinnovo sembrerebbe un’opzione remota. Così la Lazio avrebbe fiutato l’occasione e secondo il sito spagnolo avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del calciatore. Inoltre, il centrocampista potrebbe essere un acquisto low cost, visto il prezzo del cartellino del calciatore che al momento si aggirerebbe intorno ad 8 milioni di euro.

