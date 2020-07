Serie A, UFFICIALE: arriva il nuovo protocollo | Ecco quando riaprono gli stadi

Novità importanti per quanto riguarda la riapertura degli stadi. La Lega studia un nuovo protocollo: pronta la proposta alla Figc: i dettagli

Una lenta ripresa verso la normalità. Il calcio italiano prosegue il suo cammino, dopo il lockdown che ha stoppato in modo forzato le competizioni, riprese da alcune settimane. Ecco che si prospetta un’importante novità per quanto riguarda il ritorno dei tifosi negli stadi. La Lega Serie A starebbe preparando un nuovo protocollo: ecco tutti i dettagli.

Serie A, riapertura degli stadi: ecco il nuovo protocollo

Al termine dell’assemblea odierna, la Lega ha pubblicato un comunicato con il quale sostiene come sia “in fase di finalizzazione un articolato protocollo che sarà inviato nelle prossime ore al Presidente della Figc Gabriele Gravina affinché possa utilizzarlo nelle interlocuzioni con le istituzioni governative competenti”. Il piano della Lega prevederebbe, nel migliore dei casi, la riapertura degli stadi già entro l’attuale stagione.

“La Lega Serie A auspica che venga consentita a ciascuna Società, secondo le specificità di ogni realtà e impianto, la possibilità di riaprire i propri stadi ad un numero limitato di tifosi”. Così si legge nel comunicato che chiarisce una volontà ben precisa per il bene del movimento calcistico italiano. Situazione dunque in divenire, la palla passa a Gravina: momento cruciale per il futuro della Serie A.

