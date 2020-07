Calciomercato, Immobile addio | Nuovo club in Serie A!

Ciro Immobile potrebbe lasciare la Lazio al termine di una stagione entusiasmante. Sull’attaccante campano ci sarebbe un forte interessamento di una big di Serie A

La stagione della Lazio si può dividere in due fasi: pre e post emergenza Coronavirus. La compagine biancoceleste, guidata da Simone Inzaghi, è stata davvero incredibile fino a marzo. Poi con l’avvento della pandemia per Covid-19 la formazione ha perso brillantezza collezionando numerosi risultati negativi nelle ultime settiamne dopo la ripresa del campionato di Serie A. Criticato aspramente per le ultime prove deludenti c’è anche il goleador implacabile, Ciro Immobile, con la sua famiglia che è stata attaccata duramente sui social.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, super colpo Juventus | Cifre shock per l’erede di Messi

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, colpo Tonali | Agente allo scoperto!

Calciomercato, nuovo assalto del Napoli per Immobile

L’attaccante, originario di Torre Annunziata, ha messo a segno ben 29 gol in 31 partite in Serie A: un ruolino di marcia davvero incredibile che non basterà a regalare lo Scudetto alla Lazio. E così i tifosi biancocelesti lo hanno criticato duramente anche scrivendo sui social alla moglie Jessica con toni alquanto vergognosi.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

E così le numerose critiche dopo una stagione da sogno potrebbero portare lo stesso Immobile a fare le valigie con un sogno, ossia quello di giocare nel Napoli. Già in passato il presidente De Laurentiis avrebbe provato a soffiarlo a Lotito, ma non c’è mai stato modo di trovare un accordo. La società partenopea sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta di 60 milioni più il cartellino di Fernando Llorente, che con l’arrivo di Rino Gattuso in panchina non ha trovato mai tanto spazio.

Ciro Immobile potrebbe salutare la Lazio cercando così all’età di 30 anni una nuova avventura entusiasmante nella sua carriera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, offerta per il difensore | Milan respinto!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo Jovic | Parla Zidane!