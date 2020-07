Calciomercato Milan, un big nel mirino della Bundesliga | I dettagli

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere uno dei big di Pioli in forte bilico: il club di Bundesliga è pronto a farsi avanti

Il Milan si gode il buon momento e, dopo le vittorie su Roma, Lazio e Juventus porta a casa un prezioso pari contro il Napoli in vista della corsa ad un posto in Europa League. Dal campo al calciomercato, il club di via Aldo Rossi dovrà fronteggiare eventuali offerte per i suoi pilastri durante l’estate. In tal senso, un club tedesco potrebbe farsi avanti e tentare lo scippo: i dettagli.

Calciomercato Milan, pericolo dalla Germania: il punto

Il Milan dovrà fronteggiare diversi attacchi per Franck Kessie. L’ivoriano è una delle sorprese dell’ultima parte della stagione e, insieme a Bennacer, sta trascinando la mediana milanista. Il club rossonero, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, deve stare attento al Lipsia.

La società tedesca avrebbe infatti messo nel mirino l’ex Atalanta che, dopo una prima parte di stagione assolutamente deludente, è risultato il migliore nelle ultime uscite. Kessie piace al Lipsia ma la volontà del Milan, anche in vista dell’approdo sempre più probabile di Rangnick in panchina, sarebbe quella di blindare il forte centrocampista.

Situazione dunque in divenire. Il contratto dell’ivoriano è in scadenza nel giugno 2022: il Milan proverà a resistere all’offensiva del Lipsia.

