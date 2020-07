Calciomercato Milan, Bennacer verso il Psg | Le cifre dell’accordo

Sempre uno tra i migliori in campo del Milan: il futuro di Ismael Bennacer è sempre incerto con la possibilità di addio. C’è l’assalto del PSG: le cifre

Il Milan è uscito alla distanza in Serie A. Dopo la pandemia Coronavirus la compagine rossonera, guidata da Stefano Pioli, è riuscita a fare passi da gigante con risultati davvero entusiasmanti. L’ultimo, ieri sera al San Paolo contro il Napoli, con un 2-2 esterno importante in ottica zona Europa. E tra i migliori in campo il solito centrocampista algerino, Ismael Bennacer, autore di una prova importante.

Calciomercato Milan, colpo Bennacer: l’assalto del Psg

Come svelato dal portale spagnolo “TodoFichajes” il PSG starebbe negoziando con il Milan l’acquisto del giocatore rossonero. Il giocatore ha una clausola da 50 milioni inserita nel proprio contratto, l’affare potrebbe chiudersi intorno a 40. L’algerino sarebbe così la prima scelta per il centrocampo da parte del direttore sportivo brasiliano, Leonardo, che conosce molto l’ambiente rossonero.

Una stagione davvero da incorniciare per Bennacer, uno dei più continui durante i tanti mesi per la formazione rossonera. Ora il suo futuro resta così incerto dopo il suo arrivo dall’Empoli nella scorsa estate: il Milan potrebbe pensare alla sua cessione perché ha bisogno di soldi cash da reinvestire in vista della prossima sessione di mercato.

Kjaer e Bennacer, Milan (Getty Images)Il Psg non molla la presa e prepara l’assalto decisivo che arriverà nei prossimi giorni. Ora la palla passa al Milan.

