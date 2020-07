Calciomercato Milan, colpo shock in attacco | L’ex Inter per Rangnick

Il Milan potrebbe imbastire un maxi affare con il top club durante il calciomercato estivo: due nomi sul tavolo, c’è il top player in attacco

Il Milan prepara la delicata trasferta di Napoli, con il big match contro la squadra dell’ex Gattuso di scena questa sera al San Paolo. Dal campo al calciomercato, in casa rossonera spunta una clamorosa ipotesi per l’attacco. Proposta clamorosa dal top club che vuole Alessio Romagnoli: ecco chi può arrivare in cambio.

Calciomercato Milan, il top club vuole Romagnoli: proposta clamorosa

Il Milan potrebbe perdere il suo capitano in vista della prossima stagione. Alessio Romagnoli piace e non poco al Barcellona che ne sta discutendo e che vorrebbe portare in Catalogna per la stagione 2020/21. Il centrale romano, però, è di fondamentale importanza per il club di Elliott. La volontà sarebbe quindi quella di alzare un muro e di non cedere l’ex Roma. In casa Barcellona, tuttavia, per arrivare a convincere Gazidis, l’idea porterebbe al prestito di Philippe Coutinho.

L’ex interista è destinato a tornare in blaugrana dopo la parentesi al Bayern Monaco e cerca una nuova sistemazione. Il Milan, in tal senso, gli garantirerebbe titolarità e molto probabilmente un posto in Europa League. Il club di Bartomeu pur di arrivare a Romagnoli proporrebbe quindi il prestito del brasiliano, con metà ingaggio pagato proprio dal Barcellona. Una proposta allettante vista la caratura dell’esterno verdeoro che si integrerebbe alla perfezione nel nuovo Milan di Rangnick.

Proprio il tedesco sembrerebbe propenso ad accogliere Coutinho nel suo futuro scacchiere tattico.

