Calciomercato Milan, messaggio a Rangnick | Maldini: “Lo rifarei”

Il dt del Milan Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ quando mancano pochi minuti al fischio di inizio della sfida contro il Napoli di Gattuso

Il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita di Napoli-Milan. Su Pioli: “Questa squadra era destinata a sbocciare, ne sono molto orgoglioso. Tanti nuovi come Ibra, Bennacer e Rebic hanno fatto bene. Un nome? Dico Kessie, mi ha stupito. E’ cresciuto tanto“.

LEGGI ANCHE >>>Napoli-Milan, le formazioni UFFICIALI | Le scelte di Gattuso e Pioli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, scambio con l’Atletico Madrid | Mendes in regia

Maldini: “Legame Milan-Gattuso incancellabile. Su Rangnick…”

L’ex capitano del Milan ha poi voluto tornare sui colpi Ibrahimovic e Kjaer: “Abbiamo spinto per averli, se da giovane non avessi avuto Tassotti e Baresi non sarei riuscito a fare quello che ho fatto”. Il direttore tecnico è poi tornato sulla polemica a distanza con Ralf Rangnick, vicino a sedere il prossimo anno sulla panchina del ‘Diavolo‘: “Frase su Rangnick? La ripeterei, non era diretta alla persona ma contro una modalità”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Riflessioni su Gattuso ed il futuro: “Il legame tra il Milan e Rino nessuno potrà cancellarlo, fa strano vederlo da avversario. Piani futuri? Anche se non fossi stato avvisato non lo direi, alla squadra serve stabilità”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, cessione top player | Assalto decisivo!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super intreccio col Napoli | I dettagli