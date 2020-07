Napoli-Milan, le formazioni UFFICIALI | Le scelte di Gattuso e Pioli

Napoli e Milan sono pronte a scendere in campo per la 32esima giornata di Serie A: ecco tutte le scelte dei due tecnici in vista del fischio d’inizio al San Paolo, ore 21:45

Il posticipo domenicale della Serie A Tim vede il Napoli ospitare al San Paolo, fischio d’inizio alle 21:45, il Milan di Stefano Pioli. Gattuso affronta il suo passato e lo fa rinunciando a Demme a centrocampo, dal 1′ nel tridente c’è Callejòn. Pioli lancia Ibrahimovic dal 1′, dopo le forti dichiarazioni dello svedese sul suo futuro rilasciate negli ultimi giorni.

Napoli-Milan, le formazioni UFFICIALI

Napoli, 4-3-3: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Milan, 4-3-1-2: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Paquetá, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

