Calciomercato Milan, l’altra big ci prova per Romagnoli | I dettagli

Alessio Romagnoli è il capitano del Milan ma anche uno dei giocatori rossoneri più corteggiati sul calciomercato. Possibile tentativo di una ‘grande’ di Serie A

‘Gigio’ Donnarumma, Theo Hernandez, Bennacer e Alessio Romagnoli: sono questi i giocatori del Milan più cercati sul calciomercato. Non a caso tra i maggiormente a rischio cessione, anche se dalla società viene fatto filtrare che nessuno di questi verrà ‘sacrificato’ nella prossima sessione. Ma certezze non ne abbiamo e non ci sentiamo di darle, specie per coloro i quali hanno come agente un certo Mino Raiola. Parliamo del portiere e del difensore nonché capitano della squadra di Pioli, il cui destino è invece già segnato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo Boga grazie a Donnarumma

Calciomercato Milan, ‘pericolo’ Napoli per Romagnoli: la possibile offerta

Per Romagnoli, in scadenza nel giugno 2022, si registra un concreto tentativo da parte del Barcellona. Dalla Spagna rimbalza l’indiscrezione di un’offerta cash più il cartellino di Todibo, uno dei tanti ‘scarti’ del club blaugrana corteggiato anche fin troppo da Boban e Maldini nella scorsa finestra invernale. Alla fine il giovane francese scelse la Germania, precisamente lo Schalke 04 in cui si è trasferito con la semplice formula del prestito. Di tanto in tanto, poi, spunta la possibilità Juventus, facendo leva sugli eccellenti rapporti tra Raiola e il club bianconero. Non sono eccellenti, ma comunque ottimi quelli tra lo stesso agente e il Napoli, ovvero l’altra big della Serie A che potrebbe provare a mettere le mani sul 25enne nativo di Anzio. Del resto gli azzurri sono alla ricerca di un sostituto di Koulibaly, stavolta destinato per davvero alla partenza. Per il senegalese si parla con insistenza di Premier League, tra Manchester United e Liverpool, ma non va escluso il PSG… Tornando all’ex Roma, anche il Ds Giuntoli potrebbe offrire soldi e contropartita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nome a sorpresa per il post Ibrahimovic

La proposta può raggiungere i 53 milioni di euro: nella fattispecie essere da 23 più il cartellino del messicano Lozano, acquisto flop dell’ultimo mercato estivo forse gradito ai rossoneri. L’ex PSV Eindhoven, pure lui di Raiola, ha una valutazione di 30 milioni.

R.A.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, obiettivo bomber | Scambio ‘due per uno’

Calciomercato, Inter beffata | Accordo raggiunto!