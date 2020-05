Calciomercato Juventus, obiettivo bomber | Scambio ‘due per uno’

Juventus alle prese col successore di Gonzalo Higuain. Si fa sempre più concreta la pista che conduce al centravanti di un’altra big di Serie A

Il finale è già stato scritto: Gonzalo Higuain e la Juventus si diranno addio nella prossima sessione di calciomercato. I bianconeri non vedono l’ora di disfarsi del centravanti argentino, il cui ritorno e soprattutto la lunga permanenza al capezzale della madre malata in piena emergenza coronavirus hanno fatto tanto discutere. E forse dato il colpo di grazia a un rapporto non più idilliaco da tempo al di là delle carezze televisive dei dirigenti bianconeri. Sotto questo aspetto Higuain ha senz’altro dimostrato di essere più autentico, pur con tutti i suoi mille difetti…

L’argentino potrebbe far ritorno al River Plate, ma in tal caso bisognerebbe smussare l’ingaggio, oppure chissà raggiungere il fratello a Washington nel Dc United del quale fino a poco tempo era azionista di maggioranza l’ex patron dell’Inter Erick Thohir.

Calciomercato Juventus, Milik prende quota per il post Higuain: soldi e scambio

Icardi verrà riscattato dal Paris Saint-Germain per proseguire, a meno di clamorose sorprese l’avventura sotto la Tour Eiffel; Gabriel Jesus costa tanto e il messicano Jimenez sembra più che altro una ‘Mendesata’. Per il dopo Higuain il nome più verosimile è quindi davvero Arkadiusz Milik. Il polacco conosce già Sarri e le sue ‘manie’, inoltre vorrebbe lasciare il Napoli con il quale ha un contratto in scadenza nel giugno 2021.

Sul piano dell’ingaggio il 26enne di Tychy non costerebbe più di tanto e poi saprebbe rivestire nella maniera più corretta possibile il ruolo di gregario, specie di Cristiano Ronaldo che non ama troppo chi osa rubargli la scena. Al club di De Laurentiis, la Juve potrebbe offrire complessivi 37 milioni di euro: 22 cash più il cartellino del giovane terzino (il Napoli ne cerca almeno due) scuderia Raiola Luca Pellegrini, valutato sui 15 milioni.

R.A.

