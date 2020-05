Calciomercato Juventus, obiettivo a centrocampo | È sfida col Real!

Il principale obiettivo della Juventus sul mercato è quello di migliorare la mediana: Paratici è pronto a sfidare il Real Madrid per il centrocampista.

La stagione della Juventus, fra alti e bassi, ha messo in luce quali sono i principali punti deboli della rosa: il centrocampo a disposizione di Maurizio Sarri ha presentato dei limiti difficilmente colmabili con l’allenamento. La decisone di Paratici di intervenire sul mercato a gennaio con un esborso importante come quello per Kulusevski va proprio in questo senso. La Juventus vuole cambiare volto alla propria mediana, abbinando un maggiore dinamismo ad una capacità di giocare palla in maniera più rapida. Per questo motivo, i bianconeri sono pronti a sfidare il Real Madrid sul mercato per uno dei migliori talenti della Ligue 1.

Calciomercato Juventus, obiettivo Aouar a centrocampo | Sfida col Real

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes’, la Juventus avrebbe assunto a principale obiettivo Houssem Aouar. Il centrocampista dell’Olympique Lione ha ammaliato Paratici nella sfida di Champions League vinta dai francesi proprio contro i bianconeri. La forza fisica del calciatore franco-algerino, abbinata a doti tecniche di rara importanza, avrebbero convinto la Juventus a puntare forte su di lui. La valutazione che l’OL ha fatto di Aouar è di 50 milioni di euro, ma la decisione della Federazione francese di fermare la Ligue 1 potrebbe avere cambiato tutto.

La sospensione del campionato francese, infatti, ha condannato il Lione ad essere escluso dalla prossima Champions League: i transalpini ora potrebbero dover cedere alcuni dei propri gioielli per rimanere a galla. Il problema più grosso della Juventus per arrivare ad Aouar, però, arriva dalla Spagna: anche il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sul francese per rifondare il proprio centrocampo. La concorrenza con il club iberico potrebbe far lievitare il prezzo di Aouar, con una sfida al rialzo in cui a trarre maggior beneficio sarebbe l’OL. Il Real Madrid, però, avrebbe anche altri obiettivi a centrocampo: fra cui Camavinga e Fabian Ruiz. L’indecisione delle ‘Merengues’ su quale giocatore investire, quindi, potrebbe giocare a favore della Juventus.

La Juventus sembra essere molto decisa: l’obiettivo principale a centrocampo è Houssem Aouar!

