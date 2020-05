Calciomercato, Inter beffata | Accordo raggiunto!

L’obiettivo di mercato inseguito a lungo dall’Inter potrebbe sfumare definitivamente: sorpasso da parte di un’altra squadra di Serie A

L’obiettivo della prossima sessione estiva di calciomercato dell’Inter, sarà sicuramente ripetere l’ottimo lavoro svolto lo scorso anno ed assicurarsi nuovi innesti per lottare con la Juventus ai vertici della Serie A. Un obiettivo dei nerazzurri per la difesa della prossima stagione però, potrebbe sfumare. Un altro club italiano sarebbe vicino al suo acquisto, beffando così Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, sfuma Kumbulla: raggiunto l’accordo con la Lazio

In attesa che il calcio italiano torni in campo per terminare la stagione interrotta dal Coronavirus, le società italiane si portano avanti con il lavoro per assicurarsi nuovi innesti per la prossima stagione. In casa Inter per molto tempo si è seguito come obiettivo per la difesa, Marash Kumbulla, giocatore del Verona che nella sua prima stagione nel massimo campionato italiano ha collezionato 19 presenze ed un gol. Quello che sembrava essere il primo rinforzo per la retroguardia interista però, sembrerebbe vicino a sfumare. Infatti, secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, il difensore albanese avrebbe raggiunto l’accordo per il trasferimento in un’altra squadra di Serie A, la Lazio.

I biancocelesti di Simone Inzaghi, sembrerebbero ormai vicinissimi al difensore classe 2000. Il prezzo del trasferimento dovrebbe essere di 30 milioni di euro e mancherebbe solo l’accordo con la società veronese. Vicina dunque una nuova beffa per Beppe Marotta, che per mesi è sembrato vicinissimo all’acquisto del calciatore, che ora probabilmente andrà a fare coppia con Acerbi nella retroguardia laziale.

