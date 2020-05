Calciomercato Milan, pronta l’offerta | Scambio più soldi per il big!

Assalto di una big europea per una colonna portante del Milan: sul piatto una contropartita più un conguaglio economico in favore dei rossoneri

L’obiettivo del Milan per il prossimo futuro è sicuramente uno: tornare ai vertici della Serie A e lottare per conquistare ancora una volta l’Europa. Molto importante sarà la prossima sessione estiva di calciomercato, in cui servirà agire in maniera perfetta. Nel frattempo, una big europea minaccia di portare via una colonna portante rossonera. Contropartita più soldi per i rossoneri ed aumento per il calciatore.

Calciomercato Milan, assalto Barcellona: Todibo più soldi per arrivare a Romagnoli

Nella prossima sessione di calciomercato, il Milan potrebbe subire l’assalto del Barcellona per un membro fondamentale della sua retroguardia, Alessio Romagnoli. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, la società catalana starebbe pensando a fare sul serio per l’acquisto del difensore italiano classe 1995. Sul piatto il club spagnolo metterebbe il cartellino di Jean-Claire Todibo, difensore in prestito allo Schalke, su cui i rossoneri avrebbero messo gli occhi da tempo e su cui ci sarebbe l’interesse anche di Juventus ed Inter. Oltre al difensore classe 1999, verrebbe aggiunto un conguaglio economico in favore del Milan che ammonterebbe a poco meno di 20 milioni.

Per il giocatore milanista invece, sarebbe pronto un contratto quadriennale da 4 milioni di euro a stagione, che supererebbe la proposta di rinnovo avanzata dai rossoneri. Trattativa che potrebbe far vacillare sia la società milanista che il difensore, che piace anche alla Juventus, poiché potrebbe rivelarsi vantaggiosa per entrambe le parti.

