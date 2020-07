Calciomercato Juventus, CR7 vota Ancelotti | Primo colpo è ‘Galactico’

La panchina di Sarri torna a scricchiolare in maniera pesante. Come sostituto Cristiano Ronaldo potrebbe premere per Ancelotti. A ‘seguire’ il tecnico un top del Real Madrid

Il clamoroso pareggio col Sassuolo ha rimesso in discussione lo Scudetto ma soprattutto la panchina di Maurizio Sarri. Anche in caso di vittoria del campionato, a meno di successiva conquista della Champions (ma ora come ora è difficile anche solo pensarlo…), la Juventus potrebbe decidere di porre già fine al ciclo col tecnico ex Napoli avviato solo un anno fa. Al di là dei risultati, c’è da tener conto del fatto che l’allenatore bianconero sembra non essere riuscito a conquistare i cosiddetti ‘senatori’ dello spogliatoio, incluso o meglio dire soprattutto Cristiano Ronaldo col quale il rapporto non è di fatto mai decollato. A proposito del portoghese, potrebbe essere lui a indicare il successore. Diciamola tutta, a spingere per un nome ben preciso: Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘porta’ Ancelotti: da Madrid il primo colpo

Ancelotti ha uno straordinario rapporto con CR7, insieme hanno vinto la ‘decima’ al Real Madrid restando poi in costante contatto. Sicuramente il fuoriclasse di Madeira lo considera l’uomo e l’allenatore giusto per puntare davvero alla conquista della Champions League, che a Torino manca dall’ormai lontano 1996. Legatosi all’Everton fino al giugno 2024, il 61enne di Reggiolo difficilmente respingerebbe la ‘chiamata’ di Andrea Agnelli e di Ronaldo. Del resto gli stimoli sarebbero enormi: vincere alla Juve dove ha perso scudetti per il rotto della cuffia venendo trattato malissimo dai tifosi (a proposito, chissà l’accoglienza) e dopo la fallimentare avventura al Napoli… Più di così impossibile anche per uno come lui che ha vinto tutto e di più. Toni Kroos, di recente accostato con forza ai bianconeri e a quanto pare ben disposto a lasciare Madrid, il ‘colpo’ che il club potrebbe regalargli. Un colpo da 50 milioni di euro e passa…

