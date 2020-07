Calciomercato Inter, concorrenza shock | Rischio beffa!

L’Inter è sempre molto attiva sul fronte mercato tra acquisti e cessioni, ma per la società nerazzurra sarebbe in arrivo anche una clamorosa beffa per un obiettivo!

L’Inter intende rinforzare il reparto centrale della formazione di Antonio Conte. In questa stagione ci sono stati diversi problemi con numerosi infortunati a centrocampo. Così la società nerazzurra aveva messo nel mirino il centrocampista francese dell’Arsenal, Matteo Guendouzi, pronto a dire addio ai “Gunners” al termine della stagione. Come svelato dal portale francese 10sport.com, però, ci sarebbero anche tre big d’Europa, come Real Madrid, PSG e Barcellona, sulle sue tracce con un’accelerata decisiva nelle ultime ore per il centrocampista di Mikel Arteta. La sua valutazione, infine, si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro. Nelle ultime settimane il francese è stato anche messo fuori rosa dal proprio tecnico per il comportamento antisportivo nel match contro il Brighton.

