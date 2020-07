Calciomercato Juventus, il gioiello si allontana | Rinnovo in vista!

La Juventus è alla perenne ricerca del giocatore che prenderà il posto di Cristiano Ronaldo: dall’Inghilterra potrebbe essere sfumato un obiettivo.

Dall’esatto momento in cui Cristiano Ronaldo è stato presentato dalla Juventus, Andrea Agnelli ha fissato l’obiettivo successivo: trovare un campione del suo calibro, ma con tutta la carriera davanti. Un’impresa ardua e riservata solamente ad una ristretta cerchia di club, un’élite di cui ormai fa parte anche ‘Madama’. Fra i tanti profili seguiti da Paratici c’è anche Mason Greenwood, autore di 17 reti in questa stagione. Dall’Inghilterra, però, lo United allontana ogni voce di mercato.

La bramosia di Paratici per Mason Greenwood potrebbe essere già costretta a placarsi, non sarà lui il prossimo CR7 della Juventus. Stando a quanto riportato dal ‘Mirror’, il Manchester United sarebbe in procinto di rinnovare il contratto all’attaccante classe 2001. I ‘Red Devils’ si sarebbero resi conto di avere fra le mani un autentico fuoriclasse: a soli 18 anni, l’inglesino è stato capace di segnare già 17 reti stagionali. Un predestinato che, come Cristiano Ronaldo, ha iniziato la propria carriera ad alti livelli con lo United. La Juventus, se il rinnovo andrà in porto, dovrà mettersi l’anima in pace: Greenwood rimarrà ancora a lungo in Premier League.

