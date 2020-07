Calciomercato Juventus, il bomber arriva dalla Premier | Vogliono Rabiot!

Dopo un inizio difficile Rabiot sta riuscendo a trovare continuità: il francese potrebbe essere una pedina fondamentale in chiave mercato per la Juventus.

Un inseguimento durato anni quello di Fabio Paratici ad Adrien Rabiot: alla fine, il CFO della Juventus è riuscito a portarlo via dal PSG l’estate scorsa a parametro zero. L’impatto del centrocampista francese sul campionato italiano, però, è stato a dir poco difficoltoso. Lento, macchinoso ed incostante, Rabiot non stava riuscendo a trovare spazio nei piani di Maurizio Sarri. Nelle ultime settimane, complice una ritrovata condizione fisica, il francese sta dimostrando tutto il suo valore anche in bianconero. La Juventus, però, potrebbe utilizzarlo come pedina di scambio sul mercato: dall’Inghilterra un grande club avrebbe chiesto di lui alla ‘Vecchia Signora’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Dybala | Firma imminente!

Calciomercato Juventus, c’è Lacazette per l’attacco | Rabiot è la ‘chiave’

La Juventus è alla ricerca di un attaccante con cui sostituire Gonzalo Higuain, ormai all’ultimo giro di giostra con la maglia bianconera. Fra i maggiori indiziati a raccogliere l’eredità del ‘Pipita’ c’è anche Alexandre Lacazette e Paratici potrebbe avere un’ottima carta da giocarsi con l’Arsenal. Secondo quanto rivelato da ‘TodoFichajes’, i ‘Gunners’ avrebbero chiesto Adrien Rabiot alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, un toscano al posto di Sarri | Le cifre

L’ex PSG sta riuscendo a ritrovare lo smalto di un tempo in Serie A ed il club londinese vorrebbe riuscire a metterlo a disposizione di Arteta nella prossima stagione. Così Paratici starebbe provando ad inserire Rabiot come contropartita tecnica nell’affare Lacazette. L’intesa fra i due club potrebbe accontentare tutti: i ‘Gunners’ avrebbero un centrocampista e la Juventus potrebbe sostituire Higuain con un attaccante di prima fascia. Uno scambio tra francesi che avvantaggerebbe entrambe le parti in causa.

La Juventus punta Lacazette per l’attacco e prova a far leva sull’interesse dell’Arsenal per Rabiot: l’affare può spiccare il volo!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, arriva il riscatto del Siviglia | È ufficiale!

Inter, altro infortunio per Conte | Stagione finita!

Calciomercato Inter, Nainggolan più lontano | I dettagli