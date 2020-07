Calciomercato Inter, Nainggolan più lontano | I dettagli

Il futuro di Radja Nainggolan sarà con ogni probabilità lontano dall’Inter: ecco dove potrebbe finire il belga nel calciomercato estivo

Il pari in rimonta contro la Roma allontana l’Inter di Conte dall’idea di una clamorosa rimonta scudetto. I nerazzurri dunque guardano al futuro con il calciomercato che porterà diverse novità alla rosa di Conte. In tal senso, resta da definire il futuro di Radja Nainggolan che difficilmente resterà all’Inter. L’ad Marotta allontana il belga: ecco il suo possibile destino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, si opera | Stagione finita!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio in Premier | Chiesti due titolari!

Calciomercato Inter, la decisione di Marotta: il piano per Nainggolan

L’Inter e Radja Nainggolan non continueranno insieme. Stando a quanto dichiarato da Marotta che ha di fatto allontanato l’ex Roma, il futuro del centrocampista non sarà a Milano. In tal senso, oltre alle voci su un clamoroso ritorno a Roma sponda giallorossa, a sperare di accaparrarsi le prestazioni del belga è il Cagliari.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il club sardo potrebbe far leva proprio sulla ferma volontà dell’Inter di non puntare sul 32enne di Anversa per trattenerlo alla corte di Zenga anche l’anno prossimo. In scadenza il 30 giugno 2022 con l’Inter, Nainggolan ha in questa stagione collezionato 29 presenze con 6 reti e 7 assist vincenti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Eriksen | Assalto dalla Spagna!

La prossima squadra del centrocampista potrebbe essere, ancora, il Cagliari: il futuro in Sardegna è un’opzione da tenere in forte considerazione. La società rossoblù arriverebbe ad offrire un ingaggio da circa 2 milioni a stagione al classe ’88.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, ultima partita in Liga | Addio annunciato!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, sogno Kante | Pronta la maxi offerta