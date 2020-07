Calciomercato Inter, sogno Kante | Pronta la maxi offerta

L’Inter ha chiuso già il primo colpo di mercato e prova a chiudere per un altro big: pronta la maxi offerta

Nonostante qualche passo falso di troppo, l’Inter può considerarsi comunque soddisfatta del cammino fin qui in campionato visto che ha già praticamente raggiunto la qualificazione in Champions League e può comunque sperare in qualche passo falso della Juventus per ambire a qualcosa in più. La società nel frattempo non si accontenta e vuole crescere nella prossima annata, per questo inizia a lavorare sul calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, si opera | Stagione finita!

Calciomercato Inter, assalto a Kante: 60 milioni sul piatto

È già arrivato il colpo Hakimi che ha sistemato forse per tanti anni il ruolo di esterno destro, ora la società sembrerebbe intenzionata ad accontentare il proprio tecnico con un nuovo centrocampista. Un nome gettonato è quello di N’Golo Kante e, secondo quanto riportato da Don Balon, la società sarebbe pronta a mettere sul piatto 60 milioni di euro da offrire al Chelsea. Oltre ai nerazzurri, però, c’è l’insidia Real Madrid che sarebbe pronto a intervenire per soffiare il francese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, obiettivo terzino | Tentativo per l’ex Juve e Inter

N’Golo Kante è uno dei centrocampisti più importanti al mondo ed è ormai in uscita dai Blues, rappresenta l’uomo ideale che cerca Antonio Conte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, scambio a centrocampo | Ritorno a sorpresa!

Calciomercato Lazio, bomba dalla Spagna | Ha chiesto la cessione!