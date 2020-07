Calciomercato Milan, scambio a centrocampo | Ritorno a sorpresa!

Operazione scambio per il Milan a centrocampo. I rossoneri potrebbero ritrovare una vecchia conoscenza: Bryan Cristante dalla Roma

Il Milan continua la sua corsa in campionato verso un piazzamento europeo. I rossoneri però non perdono di vista anche il calciomercato e studiano i prossimi colpi per rendere la rosa più forte e competitiva. Prima dell’inizio della nuova stagione, con ogni probabilità, sarà rivoluzione per il club, che potrebbe ricevere come nuovo allenatore Rangnick. Una ventata di aria nuova potrebbe arrivare anche per alcuni reparti della rosa, come il centrocampo, laddove qualche esubero potrebbe lasciare il posto a nuovi acquisti.

Milan, scambio Paqueta-Cristante

L’obiettivo del club rossonero potrebbe essere puntato su Bryan Cristante, centrocampista che in Serie A è esploso un paio di stagioni fa con l’Atalanta e che ora milita tra le fila della Roma. Il classe 1995 è un ex proprio del Milan e potrebbe tornare utile alla squadra lombarda a distanza di anni. Per il romanista potrebbe essere messo sul piatto Lucas Paqueta, calciatore ormai fuori dal progetto del club dopo la discontinuità mostrata nel suo anno e mezzo a tinte rossonere.

La Roma, dal proprio canto, riceverebbe in rosa un grande talento ancora in cerca di consacrazione in Italia. Cristante, che non ha mai entusiasmato la capitale, potrebbe essere il giusto sacrificio per ricevere il classe 1997 verdeoro.

