Calciomercato Juventus, super scambio in difesa | Offerta per l’ex Serie A

Il calciomercato estivo della Juventus vedrà diversi scambi dopo l’affare Pjanic-Arthur con il Barcellona: offerta per il big già protagonista in A

In attesa di tornare in campo per il delicato match contro la Lazio, la dirigenza bianconera è concentrata sui possibili colpi in arrivo nella sessione di calciomercato. In tal senso, spunta una suggestiva chance di scambio con il top club. Paratici prepara la maxi offerta per portare alla Juventus l’ex giocatore di Serie A: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, via al maxi scambio: ecco l’offerta

In casa Juventus starebbe prendendo corpo una clamorosa idea per rimpolpare la difesa di Maurizio Sarri. Occhi a Londra, sponda Chelsea, con il futuro in maglia ‘Blues’ ancora tutto da definire per Antonio Rudiger. L’ex centrale della Roma, che lasciò la Capitale nell’estate 2017 per oltre 30 milioni di euro, può diventare un obiettivo concreto di Paratici. Il tedesco è in scadenza nel giugno 2022 con il club di Abramovich e al momento, secondo ‘Dailymail’, non sarebbero pervenute offerte di rinnovo all’entourage del difensore.

Ecco quindi che la dirigenza juventina potrebbe proporre uno scambio con Rugani, vista la voglia da parte di Lampard di ‘svecchiare’ la retroguardia puntando su profili più giovani. Con la permanenza in bianconero di Sarri, il tecnico potrebbe spingere per il tedesco già allenato proprio a Londra, con un’offerta di 15-18 milioni di euro più il cartellino di Daniele Rugani. Non è da escludere che la ‘Vecchia Signora’ punti l’ex Roma anche in caso di cambio in panchina.

Situazione dunque in divenire, la Juventus può fare sul serio per Rudiger: Rugani la chiave per convincere Lampard.

