Calciomercato Milan, obiettivo terzino | Tentativo per l’ex Juve e Inter

Conti e Calabria non convincono, Milan a caccia di un nuovo terzino destro. Rangnick potrebbe provare a mettere le mani, a condizioni vantaggiose, sull’ex di Juventus e Inter

A sinistra, a meno di colpi di scena, il Milan targato Rangnick ripartirà da Theo Hernandez. A destra, invece, né da Conti e né da Calabria. Tutti e due possono partire, specie il secondo, considerato che molto probabilmente il manager tedesco vorrà avere a sua disposizione un terzino destro di maggiore elevatura e con migliori attitudini offensive. In tal senso il calciomercato rossonero potrebbe andare in direzione Premier League, per la precisione intrecciarsi con quello del Manchester City.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Bakayoko non torna | Approdo in Bundesliga

Calciomercato Milan, ‘occasione’ Cancelo: ecco la possibile offerta. E Bennacer…

Su indicazione di Rangnick, gli uomini mercato della società di Elliott potrebbero provare a mettere le mani su Joao Cancelo. Il portoghese ex Juventus e Inter non ha affatto convinto con la maglia dei ‘Citizens’, tanto che da tempo Pep Guardiola ha dato il via libera alla sua cessione. Possibile una proposta di prestito oneroso sui 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 35, per una operazione da 40 milioni complessivi. In più, magari, la concessione di una sorta di corsia preferenziale per Bennacer, a quanto pare molto stimato dall’allenatore catalano, qualora venisse decisa la sua cessione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo in prospettiva | Ecco l’erede di Donnarumma

Al 26enne di Barreiro, gestito da Jorge Mendes e nel mirino di altre squadre importanti e con ‘appeal’ superiore come il Barcellona, il neo tecnico e direttore sportivo milanista garantirebbe eventualmente un ruolo di primo piano nella sua squadra, cosa che non potrebbe aver garantito altrove.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Zidane | Ecco la nuova panchina!

Calciomercato Inter, rivoluzione a centrocampo | 98 milioni