Calciomercato Juventus, addio Zidane | Ecco la nuova panchina!

Dopo aver vinto ancora un trofeo con il Real Madrid, lo scudetto della Liga, Zinedine Zidane sembra ora pronto a cambiare club. Per il campione francese è forte l’interesse della Juventus, delusa dal lavoro svolto da Maurizio Sarri ed in cerca di un nome vincente e di caratura europea per la prossima panchina. L’attuale tecnico delle ‘merengues’ farebbe proprio al caso giusto, ma le ultime clamorose indiscrezioni in arrivo dalla Francia lo allontanano dal club di Torino.

Zidane, obiettivo Francia: sfuma il colpo Juve

Secondo quanto riportato dal portale francese Le10sport, infatti, ‘Zizou’ avrebbe come obiettivo la successione di Didier Deschamps come commissario tecnico della Nazionale francese. Il suo contratto con il Real Madrid ha però ancora un paio d’anni di durata (scadenza a giugno 2022), pertanto l’allenatore potrebbe restare coi ‘galacticos’ ancora una stagione prima di diventare il ct della Francia e guidarla ad ulteriori grandi successi dopo la vittoria del Mondiale di Russia 2018.

Per la Juventus un sogno che sfuma. Zidane avrebbe potuto essere il tecnico della svolta per il sogno europeo della coppa dalle grandi orecchie.

