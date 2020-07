Calciomercato Inter, addio Eriksen | Assalto dalla Spagna!

Dal suo arrivo a gennaio Christian Eriksen non ha convinto più di tanto Antonio Conte. E così al termine della stagione potrebbe arrivare già l’addio: assalto dalla Liga!

Sei mesi senza incidere più di tanto. Christian Eriksen potrebbe dire addio all’Inter dopo il suo arrivo nel mercato invernale dal Tottenham. Il talentuoso giocatore danese non ha convinto appieno Antonio Conte nel ruolo di trequartista: la società nerazzurra potrebbe pensare già alla cessione dell’ex Spurs.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Zaniolo è un caso a Roma | Parla Fonseca!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘bomba’ dalla Spagna | Accordo super con Ronaldo

Calciomercato Inter, Eriksen alternativa di Pogba

Lo stesso centrocampista nerazzurro potrebbe essere escluso dal primo minuto dall’allenatore leccese per il big-match contro la Roma in programma domenica 19 luglio 2020. Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, sarebbe sulle sue tracce per avere un’alternativa valida all’altro obiettivo di mercato, Paul Pogba.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Zidane | Ecco la nuova panchina!

Lo stesso club spagnolo potrebbe così mettere sul piatto ben 60 milioni di euro per rinforzare il centrocampo di Zidane con un innesto di assoluto valore che ha bisogno di più spazi per colpire. Con Antonio Conte, invece, lo stesso Eriksen è ingabbiato in un sistema di gioco ben definito dove non riesce ad esprimersi fino in fondo.

Possibile addio dopo soltanto pochi mesi in maglia nerazzurra: l’Inter valuta il futuro del centrocampista danese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo Shock | Accordo e addio!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, contatti avviati | Parte l’assalto all’attaccante