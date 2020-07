Calciomercato Juventus, Zaniolo è un caso a Roma | Parla Fonseca!

Si incendia il mercato su Nicolò Zaniolo, con la Juventus in prima fila: i litigi del centrocampista classe ’99 con i compagni non sono sfuggiti a Paratici.

È stata una settimana difficile per Nicolò Zaniolo: i litigi con alcuni compagni di squadra avvenuti nell’ultimo match della Roma non sono passati inosservati. Anche in chiave mercato, la Juventus sta monitorando la situazione del centrocampista classe ’99: grande obiettivo di Fabio Paratici. Alla vigilia della grande sfida con l’Inter, Paulo Fonseca ha voluto affrontare il discorso Zaniolo in conferenza stampa.

Calciomercato Juventus, Fonseca calma l’ambiente | “Nessun problema con Zaniolo”

Il grande sogno della Juventus, ed in particolare di Fabio Paratici, continua ad essere Nicolò Zaniolo. Il centrocampista classe ’99 è appena tornato da un lungo infortunio, subito proprio nella gara d’andata contro i bianconeri, e nell’ultima settimana ha avuto delle frizioni con i propri compagni. In conferenza stampa, Fonseca non ha respinto il tema: “Io sono molto diretto e frontale, quando una situazione non mi piace lo dico chiaramente. Non c’è nessun problema con Zaniolo. Ho parlato con lui ed è tutto a posto, rimane un giocatore importante per noi. Anche riguardo a Dzeko, si tratta solo di una situazione esterna. Siamo tutti uniti qua a Roma”. Il tecnico lusitano ha voluto calmierare le voci riguardo ad una possibile rottura con Zaniolo e Dzeko. I due rimangono in ogni caso nomi molto caldi sul fronte mercato.

